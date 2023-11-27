Самолет с отказавшей навигационной системой совершил посадку в Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тяжелый транспортный самолет Ил-76, выполнявший рейс из Новосибирска, совершил срочную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя экстренных служб.

К месту посадки подъехали специальные дежурные подразделения воздушной гавани. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что Ил-76 совершил штатную посадку в 17:46.

Ранее в МЧС сообщили, что Boeing-737 АК "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота. На борту находились 128 человек, среди которых 123 пассажира и 5 членов экипажа. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Обошлось без пострадавших и повреждений самолета.



Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя