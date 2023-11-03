Летевший из Якутска в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Boeing-737 АК "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что у воздушного судна Boeing-737 АК "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота", – указано в сообщении.

Из-за неисправности было принято решение вернуть судно в аэропорт вылета. На борту находились 128 человек, среди которых 123 пассажира и 5 членов экипажа.

Для обеспечения безопасности к месту посадки направили силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП якутского аэропорта и Службы спасения республики.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Обошлось без пострадавших и повреждений самолета.

До этого самолет киргизских авиалиний Avia Traffic Company, летевший из Москвы в Бишкек, совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, который экстренно приземлился в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов.