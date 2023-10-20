Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 20:38

Транспорт

Самолет, совершивший экстренную посадку в Саратове, вылетел в Махачкалу

Фото: 123RF/sikaraha

Самолет авиакомпании Red Wings, совершивший вынужденную посадку в Саратове, вылетел в Махачкалу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта.

"В 19:48 по местному времени (18:48 по московскому) самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings WZ-249 вылетел по маршруту в Махачкалу", – говорится в сообщении.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова в 05:58 по московскому времени. Он следовал из Москвы. О причинах посадки и задержки пассажиров в Саратове не сообщалось.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика