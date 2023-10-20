Самолет, совершивший экстренную посадку в Саратове, вылетел в Махачкалу

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Самолет авиакомпании Red Wings, совершивший вынужденную посадку в Саратове, вылетел в Махачкалу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта.

"В 19:48 по местному времени (18:48 по московскому) самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings WZ-249 вылетел по маршруту в Махачкалу", – говорится в сообщении.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова в 05:58 по московскому времени. Он следовал из Москвы. О причинах посадки и задержки пассажиров в Саратове не сообщалось.



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