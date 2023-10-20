Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно приземлился в Саратове

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Самолет, следовавший рейсом Москва – Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В 06:58 по местному времени (05:58 по московскому) в аэропорту Гагарин совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings WZ-249, летевший по маршруту Москва – Махачкала", – говорится в сообщении.

По информации представителя аэропорта, с пассажирами работают сотрудники авиакомпании. Они по-прежнему находятся в Саратове.

До этого пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Это произошло из-за неисправности одного из двигателей. На борту воздушного судна находились 165 человек.



Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя