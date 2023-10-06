Россиянин умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Ташкент

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Россиянин скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, который осуществлял полет из Москвы в Ташкент. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В 14:59 по московскому времени самолет осуществил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча. Экипаж решил следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако он скончался еще до посадки.

В пресс-службе уточнили, что на борту умер россиянин 1978 года рождения. Уже в 16:48 по московскому времени самолет с 235 пассажирами вылетел в Ташкент.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно сел в Ташкенте. Это произошло из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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