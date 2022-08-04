Летевший из Москвы в Ош самолет вынужденно сел в Бишкеке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Ош, совершил вынужденную посадку в Бишкеке в связи с возникшими техническими неполадками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на справочную службу Ошского аэропорта.

"Самолет приземлился в Бишкеке из-за технических неполадок. Пассажиры рейса Москва – Ош размещены в гостинице в Бишкеке и ждут вылета в город Ош. Пассажиры, которые должны были вылететь в Москву этим самолетом, ждут в зале ожидания Ошского аэропорта", – отметили в пресс-службе.

Информации о характере неполадок на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс из Грозного в Москву пассажирский самолет авиакомпании Utair подал сигнал тревоги над Каспийским морем через час после вылета. На какое-то время Boeing пропал с карты сервиса Flightradar, однако после появился вновь.

Позже стало известно, что Boeing совершил посадку в аэропорту Грозного.