Самолет Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Фото: flightradar24.com

Выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Boeing рейсом Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тысячи метров", – отметил собеседник агентства.

По его данным, воздушное судно покинуло аэропорт Грозного около получаса назад. При этом причина подачи сигнала тревоги в настоящее время не уточняется.

Сообщается также, что Boeing пропал с карты сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, выполняющий рейс по маршруту Сочи – Омск, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном.

До этого пассажирский Airbus, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Борт снизился до 6,5 тысячи метров. Позднее он снова набрал высоту и направился в пункт назначения.