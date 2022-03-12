Самолет Санкт-Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

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Пассажирский Airbus, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, борт снизился до 6,5 тысячи метров. Позднее он снова набрал высоту и направился в пункт назначения. Причины сигнала тревоги устанавливаются.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий пассажирский рейс Москва – Махачкала, подал сигнал тревоги в небе над Самарской областью. Это произошло примерно через час после взлета.

При этом борт не менял высоту и курс и продолжал полет на высоте более 10 тысяч метров.

