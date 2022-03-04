Superjet со сработавшим датчиком неисправности благополучно сел в Шереметьево

11:07
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 10:29", – сказал собеседник.
По данным Flightradar24, борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.
Ранее Росавиация запретила авиакомпаниям принимать решения о приостановке полетов без соответствующего разрешения. Отмечалось, что некоторые неофициальные источники сообщали об аннулировании сертификатов летной годности на лайнеры российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в других странах.
В ведомстве в связи с этим рекомендовали не прекращать полеты до тех пор, пока не будет получено соответствующее подтверждение от Росавиации.
В Росавиации назвали страны, через которые можно вернуться в РФ на самолете
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