Superjet со сработавшим датчиком неисправности благополучно сел в Шереметьево

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 10:29", – сказал собеседник.

По данным Flightradar24, борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.

Ранее Росавиация запретила авиакомпаниям принимать решения о приостановке полетов без соответствующего разрешения. Отмечалось, что некоторые неофициальные источники сообщали об аннулировании сертификатов летной годности на лайнеры российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в других странах.

В ведомстве в связи с этим рекомендовали не прекращать полеты до тех пор, пока не будет получено соответствующее подтверждение от Росавиации.