США заявили, что могут перехватывать российские самолеты над территорией страны

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США предупредили о возможном перехвате российских самолетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный запрет предписывает самолетам РФ покинуть воздушное пространство США с 3 марта 05:00 мск.

По информации информагентства, также допускается задержание экипажа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Ограничение затрагивает даже лайнеры, которые осуществляют чартерные рейсы.

28 февраля свое воздушное пространство для российских самолетов закрыл Евросоюз. Российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.

В качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Вход лайнеров допустим только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.