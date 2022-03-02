США закроют воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием.

"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", – заявил Байден.

Позже в американском Минтрансе уточнили, что запрет на использование воздушного пространства США будет касаться всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.

28 февраля свое воздушное пространство для российских самолетов закрыл Евросоюз. Российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны.

Позже в этот же день Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.