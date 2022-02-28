Евросоюз закрыл воздушное пространство для России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. В частности, российским судам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.
Ранее о том, что Евросоюз полностью закроет воздушное пространство своих государств для самолетов РФ сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточняла, что запрет вводится на все самолета, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы или контролируются РФ. Данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.
В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.
В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для РФ
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