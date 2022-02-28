"Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Ограничения включают транзитные полеты через воздушное пространство РФ.

Как отметили в Росавиации, решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на и с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.

До этого "Аэрофлот" приостановил выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин, а также полеты в Прагу и Варшаву.

С 24 февраля и до 2 марта Россия закрыла ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов. Нет авиасообщения на западной границе с Украиной и Белоруссией, работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. Сегодня в московских аэропортах задержано и отменено почти 150 рейсов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.