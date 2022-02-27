Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что ограничения включают транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации.
В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на и с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.
Ранее Эстония, Латвия, Литва и Словения закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Кроме того, правительство Словении закрыло воздушное пространство для самолетов из России. Запрет распространяется на лицензированные российскими властями авиакомпании со штаб-квартирами на территории РФ.
Также авиакомпания приостановила выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин. Помимо этого, "Аэрофлот" приостановил полеты в Прагу и Варшаву.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
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