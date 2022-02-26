Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство Словении закрыло воздушное пространство для самолетов из России. Об этом сообщается в Twitter республиканского кабмина.

"Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, запрет распространяется на лицензированные российскими властями авиакомпании со штаб-квартирами на территории РФ.

Ранее Россия приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для авиакомпаний Румынии. В Росавиации подчеркнули, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на введенный румынскими властями запрет на пролет российских гражданских воздушных судов над территорией страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.