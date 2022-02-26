Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Румынии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для авиакомпаний Румынии. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет распространяется в том числе и на транзитные полеты. В Росавиации подчеркнули, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на введенный румынскими властями запрет на пролет российских гражданских воздушных судов над территорией страны.
В ведомстве пояснили, что полеты из Румынии могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.
Ранее Россия с 26 февраля закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Ограничение касается и транзитных полетов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: