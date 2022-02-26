Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Румынии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для авиакомпаний Румынии. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет распространяется в том числе и на транзитные полеты. В Росавиации подчеркнули, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на введенный румынскими властями запрет на пролет российских гражданских воздушных судов над территорией страны.

В ведомстве пояснили, что полеты из Румынии могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.

Ранее Россия с 26 февраля закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Ограничение касается и транзитных полетов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.