Управление гражданской авиации Кипра сообщило о закрытии авиасообщения с РФ

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Кипр закрывает авиасообщение с Россией. Об этом говорится в уведомлении для летного экипажа, опубликованном на сайте управления гражданской авиации Кипра.

Указывается, что в воздушное пространство островного государства запрещено входить всем самолетам, которые принадлежат, зафрахтованы, эксплуатируются или иным образом находятся под контролем граждан России. Речь также идет о всех операторах, которые имеют российские сертификаты эксплуатанта воздушных судов.

"Всем самолетам, <...> находящимся под контролем граждан РФ <...>, запрещается входить в воздушное пространство Кипра, вылетать из него или пролетать через него", – приводит цитату из уведомления РИА Новости.

Отмечается, что исключение составляют гуманитарные и возвратные рейсы, а также поисково-спасательные полеты и экстренные посадки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих государств для самолетов РФ. Она уточнила, что данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.

До этого стало известно, что воздушное сообщение для российских авиакомпаний закрывают Дания, Болгария, Польша, Чехия, Австрия, Норвегия и Франция.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.