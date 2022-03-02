Россиян продолжат вывозить из карибских стран, несмотря на закрытие неба над США – АТОР

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вывозные рейсы для граждан РФ, находящихся в Мексике, Доминикане, Венесуэле и на Кубе, продолжатся, несмотря на закрытие воздушного пространства США для российских самолетов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров и авиакомпании.
"Все вывозные рейсы из карибских стран будут выполнены. Летим над нейтральными водами", – приводятся в сообщении слова гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной.
Так, в среду за российскими туристами в доминиканском Пунта-Кана вылетел лайнер авиакомпании Royal Flight. Как уточнил перевозчик, из-за изменения маршрута продолжительность полета будет увеличена на 3 часа, по сравнению с периодом до введения ограничений. Также сегодня утром в Мексику вылетел самолет "Аэрофлота". Его маршрут проходит над северными регионами РФ и нейтральными водами в Атлантическом океане.
Эксперты призывают оставшихся в карибских странах россиян не переживать: по их словам, в крайнем случае вывозные рейсы будут организованы с другой стороны, не через Атлантику.
"Вывозные рейсы могут быть выполнены и с промежуточными посадками в странах, которые не закрывали воздух для России, например через Атлантику до Марокко. <...> Возможен и совсем длительный вариант – через Мексику, Тихий океан и на Дальний Восток", – объяснил один из руководителей компании "Интурист" Филипп Обручев-Миронов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.
В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз граждан в Россию. По подсчетам АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.
Застрявших за рубежом российских туристов планируют отправить на родину вывозными рейсами
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