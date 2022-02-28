Российские туроператоры приостановили продажу туров в ряд стран

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Российские туроператоры приостановили продажу туров в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Об этом сообщается на сайте АТОР.
"Полное закрытие воздушного пространства практически всех европейских стран, включая Скандинавию, а также Канады сделало облет Европы практически непреодолимым препятствием для совершения трансатлантических рейсов российских авиакомпаний даже в открытые страны", – говорится в сообщении.
При попытке приобрести тур на март системы бронирования сообщают об отсутствии рейсов. Об отмене рейсов с 28 февраля объявили Azur Air и "Аэрофлот", который также не будет выполнять маршруты в Гавану. При этом в АТОР заявили, что такое же решение примут Nordwind и Royal Flight.
Эксперты объяснили это рисками изъятия воздушных судов из-за санкций и увеличением времени полета из-за закрытия воздушного пространства странами Скандинавии и Канадой.
"Эксперты полагают, что дело, помимо санкционных рисков изъятия судов, еще и в пути облета. На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное – фантастически дорогим", – заключили в АТОР.
Накануне Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. В связи с этим Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел России выразили готовность организовать вывоз граждан из Европы в Россию.
По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие) – более 27 тысяч.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Авиакомпания AZUR приостанавливает полеты из России в несколько стран с 28 февраля
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