"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы для россиян из Мексики и Доминиканы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполнит вывозные рейсы для россиян из Мексики и Доминиканы. Об этом сообщает RT.
"Аэрофлот" планирует выполнить регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кана (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", – указано в сообщении авиаперевозчика.
Рейсы из Москвы в Канкун (вылет в 08:20) и из Канкуна в Москву (вылет в 16:05) запланированы на 2 и 5 марта.
3 марта состоятся перелеты из Москвы в Пунта-Кана (вылет в 07:30) и из Пунта-Кана в Москву (вылет в 15:00).
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с организованным выездом россиян из стран ЕС остается неопределенной. Он отметил, что провести процедуру пока сложно.
Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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