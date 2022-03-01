"Аэрофлот" анонсировал вывозные рейсы для россиян из Мексики и Доминиканы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполнит вывозные рейсы для россиян из Мексики и Доминиканы. Об этом сообщает RT.

"Аэрофлот" планирует выполнить регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кана (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", – указано в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы из Москвы в Канкун (вылет в 08:20) и из Канкуна в Москву (вылет в 16:05) запланированы на 2 и 5 марта.

3 марта состоятся перелеты из Москвы в Пунта-Кана (вылет в 07:30) и из Пунта-Кана в Москву (вылет в 15:00).

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с организованным выездом россиян из стран ЕС остается неопределенной. Он отметил, что провести процедуру пока сложно.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

