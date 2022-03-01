"Турпомощь" попросит правительство РФ помочь с вывозом россиян из-за рубежа

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Наблюдательный совет ассоциации "Турпомощь" принял решение обратиться к российскому правительству с просьбой помочь туристическим компаниям вывезти путешественников из-за рубежа и из регионов, где в настоящий момент закрыты аэропорты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

"Членами наблюдательного совета было принято решение об обращении в правительство РФ с просьбой о возможности компенсаций туркомпаниям за вывоз туристов с места отдыха как из-за рубежа, так и из аэропортов РФ, закрытых на данный момент", – говорится в заявлении.

Также было принято решение обратиться в МИД РФ и Ростуризм с предложением задействовать организационно-технологические механизмы ассоциации в организации вывозных рейсов россиян, находящихся в других странах.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие), – более 27 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

