Чижов назвал невозможным организованный вывоз россиян из ЕС из-за позиции Брюсселя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с организованным выездом россиян из стран ЕС остается неопределенной. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Говорить об организованном каком-то выезде пока было бы сложно", – объяснил Чижов.

При этом постпред России при ЕС уточнил, что такая ситуация складывается из-за позиции Брюсселя.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что российских туристов, которые находятся на территории ЕС, планируют вернуть домой транзитом через третьи страны. В частности, могут быть задействованы Турция, ОАЭ и Египет.

Позднее стало известно, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать возможность регистрироваться россиянам на вывозные рейсы через госуслуги. Также для россиян в роуминге сделают бесплатными звонки на горячую линию МИД РФ.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

