В Госдепе призвали граждан США отказаться от поездок в Россию

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Госдепартамент США обновил рекомендации для американских граждан по пребыванию в России и призвал их оперативно покинуть РФ из-за угроз терактов, ситуации на Украине и транспортных ограничений. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Не приезжайте в Россию из-за неспровоцированной и неоправданной атаки ВС России на Украине, возможности преследования граждан США со стороны российских силовых структур, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России из-за COVID-19 и соответствующих ограничений на въезд, терроризма, ограничений полетов в Россию и из нее, и произвола в сфере местного законодательства", – говорится в сообщении.

Находящимся в РФ американцам рекомендовано озаботиться поиском возможностей незамедлительно покинуть Россию. Уточняется, что в понедельник Госдеп уже начал вывозить из России семьи дипломатов и персонал своего посольства в Москве, который не задействован при чрезвычайных ситуациях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже из-за ситуации на Украине Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что данные шаги не останутся без ответа, Россия примет зеркальные меры.

28 февраля Росавиация сообщила, что Россия закрывает свое небо для авиакомпаний из 36 стран. Речь идет о перевозчиках из Германии, Испании, Франции, Австрии, Канады, Финляндии, Польши и других государств. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

