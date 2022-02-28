РФ зеркально ответит на закрытие неба для российских авиакомпаний – Песков

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Россия ответит на запрет на полеты российских авиакомпаний зеркально, но с учетом своих интересов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, руководящим моментом будет принцип взаимности, передает RT.

"И, конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", – сказал представитель Кремля.

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.

Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ. Данное ограничение касается всех воздушных судов, в том числе частных.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России. График будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов.

По подсчетам службы АТОР, всего за рубежом могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и другие) – более 27 тысяч.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

