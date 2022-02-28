Ядерная триада РФ начала боевое дежурство в усиленном составе

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что по его приказу силы сдерживания российской армии приступили к боевому дежурству. Об этом сообщает RT.

Речь идет о так называемой ядерной триаде России: пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, Северном и Тихоокеанском флотах, а также о дальней авиации РФ. Они будут нести дежурство в усиленном режиме.

Накануне президент РФ поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Приказ был озвучен главой государства на совещании с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

На вопрос журналистов о том, как следует расценивать данный приказ Верховного главнокомандующего РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в нем нет двойного смысла и его нужно понимать буквально.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

