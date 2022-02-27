Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

27 февраля, 20:50

Среди российских военных в ходе спецоперации есть погибшие – МО РФ

происшествиябезопасность

Фото: AP/TASS

Среди российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", – отметил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что потери среди военных РФ намного меньше уничтоженных националистов и потерь среди представителей ВСУ.

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", – заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военным пытки.

"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", – заявил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны сообщал, что Вооруженные силы России ударили по военной инфраструктуре Украины высокочастотным оружием. Он подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам Украины, принимая все меры для сохранения жизни мирных граждан. В общей сложности ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать