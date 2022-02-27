Среди российских военных в ходе спецоперации есть погибшие – МО РФ

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Среди российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", – отметил Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что потери среди военных РФ намного меньше уничтоженных националистов и потерь среди представителей ВСУ.

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", – заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что украинские националисты применяют к немногим захваченным в плен российским военным пытки.

"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", – заявил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны сообщал, что Вооруженные силы России ударили по военной инфраструктуре Украины высокочастотным оружием. Он подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам Украины, принимая все меры для сохранения жизни мирных граждан. В общей сложности ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.