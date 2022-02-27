Генпрокуратура предупредила об ответственности за измену РФ

14:08
Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda
Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
"Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении надзорного органа.
За совершение данного преступления законодательством предусмотрено до 20 лет лишения свободы, напомнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что каждому факту оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров
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