РФ гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле – Мединский

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россия гарантировала безопасность делегации Украины на возможных переговорах в белорусском Гомеле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил делегацию. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени.

Ранее российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

После этого Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не Минск. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Украина не будет принимать участие в переговорах с Россией в Гомеле. Он заявил, что несмотря на предыдущие договоренности с Москвой о месте встречи, Киев не поедет на переговоры в Белоруссию, и говорить будет только на "нейтральной территории".

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

В Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров.