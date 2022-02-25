В Кремле назвали готовность Киева к переговорам движением в сторону позитива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле расценивают заявление администрации президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обсуждать нейтральный статус его страны как движение в положительном направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новое заявление, мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива, необходимо его проанализировать", – цитирует его "Газета.ру".

В то же время представитель Кремля отметил, что пока не может сказать, будут ли по этому поводу какие-то контакты между главами двух государств.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

