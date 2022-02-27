ВС РФ ударили высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины

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Вооруженные силы России ударили по военной инфраструктуре Украины высокочастотным оружием. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает ТАСС.

"26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", – рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам Украины, принимая все меры для сохранения жизни мирных граждан.

В общей сложности ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", – пояснил представитель Минобороны России.

Также российскими военными уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.