В Ростовской области упали три мины, выпущенные с территории Украины

Фото: СК РФ

Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ России сообщает РИА Новости.

"26 февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин", – отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об обстреле Старобельска украинскими РСЗО "Град". Зафиксированы разрушения жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. А 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.