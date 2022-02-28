Песков объяснил перевод сил сдерживания РФ в особый режим службы

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приказ Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения службы.

"Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания (перейти к особому режиму несения боевого дежурства). Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", – цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Приказ был озвучен главой государства на совещании с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

