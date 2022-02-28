Оставшихся в Европе россиян планируют вывезти через Турцию и Ближний Восток

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Российских туристов, которые находятся в странах ЕС, закрывших воздушное пространство для самолетов из РФ, планируют вернуть домой транзитом через третьи страны. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, речь идет о Турции, ОАЭ и Египте. Горин добавил, что в настоящее время туроператоры решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 – из португальской Мадейры.

"Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир", – рассказал вице-президент РСТ.

Горин также напомнил, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет и Таиланд остаются открытыми для россиян.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля "Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов.

До этого стало известно, что Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. В совместном заявлении ведомств подчеркивалось, что российские авиакомпании готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров в РФ при гибком подходе авиавластей государств, закрывших небо для России.