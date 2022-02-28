Звонки на горячую линию МИД РФ станут бесплатными для россиян в роуминге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 марта абоненты "Билайн", которые находятся за границей, смогут бесплатно звонить на горячую линию МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу мобильного оператора.
"Мы обнулили звонки на горячую линию МИД для всех абонентов "Билайна", которые в настоящее время находятся в роуминге. С ее помощью они смогут получить актуальную и достоверную информацию по вопросу возвращения в Россию", – отметили в компании.
Там также уточнили, что звонки, совершенные на горячую линию российского внешнеполитического ведомства 28 февраля, компенсируют клиентам автоматически.
Ранее из-за ситуации на Украине Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Аналогичные решения приняли и некоторые другие страны. В ответ Россия приняла зеркальные меры, запретив пролет над своей территорией самолетам из 36 стран, в том числе Германии, Испании, Франции, Австрии, Канады и других.
В связи со сложившейся ситуацией Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств в рамках ответных мер
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