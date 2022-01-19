Операторы прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы

19 января, 23:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские мобильные операторы назвали причины повышения цен на архивные тарифы.
"Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности – оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков", – цитирует сообщение пресс-службы МТС телеканал "Звезда".
По словам представителей компании МТС, также причинами изменения тарифов являются возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований.
Уточняется, что изменения затронут порядка 25% от всех массовых тарифов.
В свою очередь, в компании "Билайн" отметили, что там рассматривают возможность изменения цен на части архивных тарифов, а абонентов информируют заранее и предложат им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифа.
Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов. Ожидается, что подорожание составит порядка 10 процентов. По предварительным данным, с февраля цены вырастут у "МегаФона", затем подорожание коснется абонентов Tele2. Кроме того, обновит стоимость тарифов "Вымпелком", а в МТС с начала января уже уведомили абонентов о подорожании связи на 60 рублей при текущем наборе услуг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: