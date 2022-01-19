Операторы прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы

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Российские мобильные операторы назвали причины повышения цен на архивные тарифы.

"Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности – оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков", – цитирует сообщение пресс-службы МТС телеканал "Звезда".

По словам представителей компании МТС, также причинами изменения тарифов являются возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований.

Уточняется, что изменения затронут порядка 25% от всех массовых тарифов.

В свою очередь, в компании "Билайн" отметили, что там рассматривают возможность изменения цен на части архивных тарифов, а абонентов информируют заранее и предложат им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифа.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов. Ожидается, что подорожание составит порядка 10 процентов. По предварительным данным, с февраля цены вырастут у "МегаФона", затем подорожание коснется абонентов Tele2. Кроме того, обновит стоимость тарифов "Вымпелком", а в МТС с начала января уже уведомили абонентов о подорожании связи на 60 рублей при текущем наборе услуг.