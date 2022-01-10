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Общество

19:20

В Госдуме рассмотрят освобождение россиян от оплаты роуминга в странах с ЧП

общество технологии

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи работает над законопроектом, освобождающим россиян от оплаты роуминга в странах с ЧП. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.

"Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра (цифрового развития. – Прим. ред.), предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5–19 января сего года. В то же время считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне", – написал он.

По его словам, в настоящее время комитет приступил к разработке соответствующей инициативы. Документ будет предусматривать механизм компенсации затрат на звонки в рамках роуминга для граждан РФ, которые оказались в странах с введенным режимом чрезвычайного положения.

"Такой закон станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома", – заключил депутат.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

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