Инициатив по регулированию соцсетей на фоне событий в Казахстане нет – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кремль не имеет инициатив по регулированию социальных сетей на фоне событий в Казахстане, однако их использование для вовлечения граждан в незаконные акции необходимо пресекать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".
"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло, задача – принять меры с тем, чтобы это зло купировать", – сказал Песков.
По его словам, использование социальных сетей в преступных целях не является чем-то принципиально новым, как и осознание необходимости борьбы с этой проблемой.
"Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", – пояснил Песков.
Он отметил, что российское руководство в настоящее время не рассматривает возможность ужесточения контроля над соцсетями.
"Сейчас пока нет такого ничего", – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что в Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов.
В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ заявил, что главной целью террористов были попытка подрыва конституционного строя, институтов управления и захват власти.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.
Путин оценил действия ОДКБ в Казахстане
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