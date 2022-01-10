Инициатив по регулированию соцсетей на фоне событий в Казахстане нет – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль не имеет инициатив по регулированию социальных сетей на фоне событий в Казахстане, однако их использование для вовлечения граждан в незаконные акции необходимо пресекать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло, задача – принять меры с тем, чтобы это зло купировать", – сказал Песков.

По его словам, использование социальных сетей в преступных целях не является чем-то принципиально новым, как и осознание необходимости борьбы с этой проблемой.

"Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", – пояснил Песков.

Он отметил, что российское руководство в настоящее время не рассматривает возможность ужесточения контроля над соцсетями.

"Сейчас пока нет такого ничего", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ заявил, что главной целью террористов были попытка подрыва конституционного строя, институтов управления и захват власти.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

