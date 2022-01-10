Токаев назвал главную цель террористов в Казахстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ заявил, что главной целью террористов были попытка подрыва конституционного строя, институтов управления и захват власти.

"Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. <...> Речь идет о попытке государственного переворота", – цитирует Токаева телеканал "Хабар 24".

Он уточнил, что в полицию доставлены порядка восьми тысяч граждан. Сейчас правоохранительные органы проверяют их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он также допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.

Политик выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

К настоящему времени, по словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, в стране идет постепенная нормализация жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

