Госсекретарь Казахстана допустил, что целью беспорядков был переворот

06:11
Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин считает, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой, целью которой была дестабилизация ситуации.
"Думаю, мы столкнулись с гибридной террористической атакой <...> с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", – сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Он также заявил, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ.
"Наша страна выстояла. <...> Благодаря усилиям миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы на проведении непосредственно контртеррористической операции", – добавил он.
Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы. Он также заявил, что произошедшее в Казахстане, по его мнению, не является попыткой цветной революции. По его словам, имел место некий заговор внутренних и определенных внешних сил.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 правоохранителей.
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