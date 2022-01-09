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В мире

19:07

Токаев произведет кадровые перестановки в кабмине Казахстана

за рубежом

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января произведет кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Хабар 24".

Также будет объявлен новый глава правительства республики.

Ранее пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что он по собственной воле передал пост главы Совбеза республики действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

По его словам, в настоящее время первый президент Казахстана находится в Нур-Султане и оказывает необходимую поддержку Токаеву. Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда вместе отстаивали будущее нации и страны.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 правоохранителей.

В результате беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек

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