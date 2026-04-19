В МИД Турции заявили о готовности организовать переговоры по Украине

Турция готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на техническом и высшем уровне. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

"Прошлым летом мы трижды собирали стороны в Стамбуле и готовы сделать это снова, будь то на техническом уровне или на уровне лидеров. Стороны также встречаются и в других столицах", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину готовность организовать переговоры.

При этом, как заметил Фидан, конфликт между США и Ираном заставил мир забыть о других проблемах, в результате чего интерес к мирным переговорам по Украине снизился. Глава ведомства призвал продолжать усилия по достижению мира.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. В это же время продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Однако, как он отметил, данная тема не является приоритетом номер 1.

