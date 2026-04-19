Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 апреля, 14:23

Политика

В МИД Турции заявили о готовности организовать переговоры по Украине

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

Турция готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на техническом и высшем уровне. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

"Прошлым летом мы трижды собирали стороны в Стамбуле и готовы сделать это снова, будь то на техническом уровне или на уровне лидеров. Стороны также встречаются и в других столицах", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину готовность организовать переговоры.

При этом, как заметил Фидан, конфликт между США и Ираном заставил мир забыть о других проблемах, в результате чего интерес к мирным переговорам по Украине снизился. Глава ведомства призвал продолжать усилия по достижению мира.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. В это же время продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Однако, как он отметил, данная тема не является приоритетом номер 1.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика