Лавров заявил, что США планируют создание военного блока с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США рассматривают возможность создания нового военного блока с участием Украины, где ей может быть отведена ключевая роль. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметил Лавров в ходе пресс-конференции по окончании переговоров с главой Китая Си Цзиньпином, соответствующую инициативу продвигает, в частности, бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог совместно с европейскими странами. При этом украинский президент Владимир Зеленский поддерживает эту идею.

Глава российского МИД подчеркнул, что, по его мнению, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа сдерживала Москву, что позволит США сосредоточиться на реализации своей политики в отношении Китая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Европа будет двигаться к созданию своего оборонного альянса. Именно поэтому, по его словам, Евросоюз предпринимает действия, в том числе в общей политике обороны и безопасности.