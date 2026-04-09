Трамп вновь вспомнил о разногласиях с НАТО по Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на недостаточную помощь Вашингтону со стороны стран НАТО, а также напомнил о разногласиях с Альянсом по вопросу Гренландии.

"НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если он снова нам понадобится. Вспомните Гренландию, этот огромный, плохо управляемый кусок льда!" – написал он в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявлял, что распрощался с НАТО после реакции стран Альянса на план Вашингтона контролировать Гренландию. Кроме того, американский лидер назвал несмываемым пятном на репутации НАТО реакцию его членов на запрос США о помощи с Ираном.

Глава Белого дома признался, что всерьез рассматривает выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", подчеркнув, что Владимир Путин не боится его.

По данным СМИ, власти США рассматривают возможность вывода американских войск из стран НАТО, которые не поддерживали операцию в Иране. Еще одной мерой наказания может стать закрытие военных баз в Европе.

