Дмитриев заявил, что конфликт в Иране показал огромную слабость Европы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Конфликт в Иране продемонстрировал огромную слабость Евросоюза, Североатлантического альянса и Великобритании. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Иранский кризис демонстрирует <...> также их (ЕС, НАТО и Великобритании. – Прим. ред.) глубокий разрыв с США", – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.

В свою очередь, Иран согласился временно открыть Ормузский пролив. Суда смогут проходить по нему при координации с иранскими военнослужащими и с учетом технических ограничений.

Тегеран также передал Вашингтону свое мирное предложение, которое состоит из 10 пунктов. По данным СМИ, в него входят обязательство США о ненападении, согласие на обогащение урана, отмена санкций, вывод войск и прочее. Трамп назвал этот план приемлемой основой для дальнейших переговоров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.