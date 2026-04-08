СПЧ будет бороться за археолога Бутягина, которому грозит экстрадиция на Украину

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) продолжит бороться за российского археолога Александра Бутягина, которого могут экстрадировать из Польши на Украину. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета Валерий Фадеев.

"Это российский гражданин, это наш долг – бороться за всех граждан России", – подчеркнул он.

По его словам, Москва подала запросы в международные структуры. Председатель СПЧ назвал небольшими шансы, что их одобрят. Однако он подчеркнул, что организация вместе с МИД России продолжит прикладывать все усилия для освобождения археолога.

"На той стороне враги фактически, и как поведет себя Польша – это очень сложная ситуация", – заключил Фадеев.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что представители совета обратились к польскому омбудсмену в связи с делом Бутягина. Он был задержан по запросу Украины польскими спецслужбами в декабре 2025 года. Ему предъявили обвинение в уничтожении культурного наследия во время проведения раскопок в Крыму. Археологу грозило до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог утверждал в суде, что его выдача Украине представляет угрозу жизни, поскольку он является гражданином России.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение об экстрадиции археолога на Украину. Отмечалось, что отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано. Кроме того, ничем не подтверждена сумма ущерба. Адвокаты ученого подали апелляцию на вердикт инстанции.

