08 апреля, 04:01

Политика

Посол РФ заявил о беспрецедентном уровне русофобии в Германии

Русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня за весь период после Второй мировой войны. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью изданию NachDenkSeiten.

По словам дипломата, такой ситуации не наблюдалось даже в период холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

Нечаев обратил внимание, что в Германии систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг РФ и каких-либо контактов с государственными или общественными организациями России.

"Сегодня русофобия де-факто стала одним из основных столпов внутренней политической повестки дня, призванной оправдать радикальную перестройку социально-экономической модели в пользу всеобъемлющей милитаризации", – указал российский посол.

Дипломат отметил, что в ФРГ почти ежедневно появляются сообщения о якобы российских шпионах, гибридных атаках и кампаниях дезинформации, направленных на дестабилизацию немецкого общества. Любые технические инциденты или преднамеренные действия по нарушению работы инфраструктуры в Германии немедленно приписываются спецслужбам РФ.

Цель такой клеветнической кампании заключается в том, чтобы представить контакты с российскими представителями как можно более токсичными и опасными и запугать тех, кто по-прежнему готов сотрудничать с Москвой, подчеркнул посол.

"В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся с отказом немецких властей, компаний и финансовых институтов сотрудничать с нами по политическим мотивам или со ссылкой на санкционные правила, что значительно затрудняет работу посольства. Эту ситуацию едва ли можно назвать нормальной", – рассказал Нечаев.

Тем не менее, добавил он, значительная часть немецкого общества по-прежнему остается невосприимчивой к массированной антироссийской пропаганде, положительно относится к России и желает нормальных, дружественных отношений с Москвой.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перемирие на Украине является предварительным условием для мирных переговоров ФРГ с Россией. Он добавил, что сам тоже готов к диалогу с российской стороной.

Одновременно с этим Мерц заявил о невозможности нормализации диалога с Владимиром Путиным. Кроме того, канцлер исключил возможность возобновления поставок газа из России.

