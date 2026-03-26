Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus

Украина больше не нуждается в немецких ракетах Taurus, так как у нее уже есть своя альтернатива. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.

По его словам, у Киева есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые Украина "частично разработала сама, в том числе с помощью Германии". Эти вооружения намного эффективнее, чем та небольшая часть снарядов, которые ФРГ могла бы поставить Киеву, считает Мерц.

Канцлер добавил, что ранее активно выступал за поставки Taurus Украине, потому что полагал, что их было достаточно в запасах бундесвера. Однако на сегодняшний день необходимость в них отпала, поскольку Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде".

"Однако у нее есть серьезные проблемы с финансированием, поэтому дополнительное оружие сейчас не решает проблему", – добавил Мерц, которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Организации заключили соответствующие госконтракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США.

Оба соглашения были заключены 5 марта, они представляют собой контракты с фиксированной ценой на поставку и обслуживание оборудования на Украину.