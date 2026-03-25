25 марта, 18:33

Захарова пригрозила ответом на попытки Японии наладить поставки оружия Украине

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Любые попытки Японии наладить поставки оружия Украине будут расценены Россией как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее СМИ писали, что японское правительство рассматривает возможность закупки и поставки на вооружение сил самообороны украинских беспилотников. Для этого может быть подписано соглашение о передаче вооружений. Это также откроет возможность для поставок Киеву оружия японского производства, уточняли журналисты.

Захарова отметила, что информация о попытках Японии купить БПЛА у Украины лишний раз подтверждает, что Токио все глубже вовлекается в военное сотрудничество с террористическим киевским режимом, который открыто требует в обмен на дроны оружие для своей армии. По словам дипломата, это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого сообщалось, что американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Киеву радиолокационные системы и радары дальнего действия. Организации заключили контракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепом США.

При этом в январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, однако, с его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и Соединенных Штатов.

