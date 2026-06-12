Силы ПВО сбили 185 БПЛА над регионами РФ за день

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и сбили 185 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваторией Азовского моря за пятницу, 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области, из-за чего погибли два мирных жителя. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Также в Белгородской области один мирный житель погиб и еще 11 получили ранения в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу. Дрон атаковал транспортное средство в селе Вознесеновка Шебекинского округа.