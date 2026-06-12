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12 июня, 21:15

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Фон дер Ляйен: ЕС 15 июня начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии

ЕС анонсировал переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии

Фото: 123RF.com/romantiche

Страны Евросоюза (ЕС) достигли согласия по открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Официальные переговоры начнутся 15 июня, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, на первой межправительственной конференции 15 июня будет открыт кластер "Основы". Он затронет ключевые принципы и ценности Евросоюза, в том числе верховенство права и работу демократических институтов.

Вместе с тем Международный валютный фонд (МВФ) и Украина пришли к предварительному соглашению о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов, следует из заявления организации.

"Сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору четырехлетней программы расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов. При условии одобрения (финансирования. – Прим. ред.) советом директоров МВФ Украина получит доступ примерно к 690 миллионам долларов (503 миллиона специальных прав заимствования), что доведет общий объем выплат по программе до 2,2 миллиарда долларов", – говорится в документе.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Он отметил, что такой особый статус позволит Киеву отправлять своих чиновников на саммиты Евросоюза и встречи министров.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский назвал несправедливым предложение Мерца. В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС. Он подчеркнул, что пора начать двигаться к тому, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.

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